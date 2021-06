Wenn etwa die energieintensiven Branchen ihre Emissionen einsparen sollen, muss nämlich die Menge an Ökostrom stark gesteigert werden. „Damit zum Bespiel die Chemie-Industrie klimaneutral produzieren kann“, so der IW-Experte, „braucht sie so viel grünen Strom, wie derzeit insgesamt in Deutschland produziert wird. Da müssen wir also noch gewaltig ausbauen.“

Und nicht nur die Industrie ist auf die Power aus der Steckdose angewiesen – auch bei klimaneutralem Verkehr oder Gebäuden kommt es darauf an. Immerhin sorgen diese Bereiche für ähnlich viele Emissionen wie das Verarbeitende Gewerbe.