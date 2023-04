Marklkofen. 900.000 Filter an Spitzentagen: Im weltweit größten Filterwerk von Mann+Hummel in Marklkofen herrscht ein schneller Takt. Die 3.000 Mitarbeitenden bedienen vor allem das Ersatzteilgeschäft mit Filtern für Fahrzeuge. 50 Produktionsbänder laufen dazu rund um die Uhr im Drei-Schicht-System. Betriebsbeginn: Sonntagabend, 23:00 Uhr.

Ein strikter Ablauf, der wenig Raum für flexibles Arbeiten lässt, mag man denken. Doch weit gefehlt. Das Unternehmen bietet seinen Beschäftigten allein am Standort in Niederbayern etwa 300 Arbeitszeitmodelle an.

Ein Pilotprojekt splittet sogar einzelne Schichten

„Die Vielfalt kommt allein schon durch den Mix an Schichten“, sagt Johannes Protzmann, stellvertretender Personalleiter im Werk. Sicher, die Planung sei aufwendig. Doch die Vorteile überwiegen aus seiner Sicht. „Flexibilität macht uns als Arbeitgeber attraktiv.“

Montage, Verpackung, Kontrolle, drei bis zehn Arbeitsplätze braucht es pro Band. Springer, Maschinenfahrer und Einsteller müssen parat sein. Wie ein Puzzle muss sich alles zusammenfügen. Doch der Betrieb jongliert, macht vieles möglich. „Von der Ein- bis zur Vier-Tage-Woche bieten wir alles.“

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, Wochentage zu kombinieren. Beliebt ist die Vier-Tage-Woche mit einem arbeitsfreien Tag. Wechselweise kann man auch in einer Woche zwei, in er nächsten drei Tage arbeiten. Ein weiteres Pilotprojekt bildet Tandems, um sogar Früh- oder Spätschicht noch aufzusplitten, falls ein Mitarbeitender den Wunsch nach weniger Stunden hat. Allerdings müssen dann beide zur selben Zeit Urlaub nehmen. Und wird einer krank, muss der andere notfalls komplett übernehmen.

Die Teilzeitarbeit mit festem Samstag ist beliebt

Doch bisher ging das immer auf. „Auf der einen Seite gibt es immer Mitarbeitende, die aufstocken wollen“, so Protzmann, „und andere, die – aus verschiedensten Gründen – kürzertreten wollen.“