Wie lässt sich das erklären? Maßgeblich drei Faktoren sind verantwortlich: Erstens, der Einsatz von Kurzarbeit hat zahlreiche Stellen gesichert und einer massiven Entlassungswelle vorgebeugt. Zweitens haben die Betriebe nicht so viele Jobs neu geschaffen oder Arbeitsplätze nachbesetzt wie vor der Krise. Laut aktuellen Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat im Jahr 2020 (im Vergleich zum Vorjahr) die Gesamtzahl der begonnenen Beschäftigungsverhältnisse um 11,7 Prozent abgenommen. Und drittens wurden deutlich weniger Jobs durch Arbeitnehmer gekündigt. Das IAB beziffert den Rückgang auf 7,5 Prozent.

„ Betriebe bewerten hohe Fluktuation negativ.” Oliver Stettes, Arbeitsmarkt-Experte IW Köln

Neben diesen aktuellen Entwicklungen spielen auch noch andere Einflussfaktoren bei der Fluktuation in den Unternehmen eine wichtige Rolle – wie Alter oder Qualifizierung. „Grundsätzlich zeigt sich zum Beispiel, dass ältere Arbeitnehmer nicht mehr so schnell bereit sind, ihren Job zu wechseln“, so der Experte. Ist der Altersdurchschnitt der Belegschaft in einem Betrieb also höher, kann man eine niedrige Fluktuation beobachten.

Eine hohe Konstanz der Beschäftigten ist aus Sicht der Betriebe positiv

Übrigens: Aus Sicht der Betriebe ist eine niedrige Fluktuation wünschenswert. „Unternehmen bewerten eine hohe Zahl an Mitarbeiter-Zu- und Abgängen als schlecht“, macht Stettes deutlich. Es werde in der Regel als Signal für eine geringe Attraktivität und mangelnde Bindung der Mitarbeiter gedeutet. Zusätzlich verursachen häufige Neueinstellungen Kosten – etwa bei der Personalverwaltung.

Der Wettbewerb um Fachkräfte könnte in Zukunft zu mehr Fluktuation führen: wenn Unternehmen nicht mehr genügend Fachpersonal aus dem Nachwuchs-Pool rekrutieren können und Mitarbeiter bei anderen Betrieben abwerben.