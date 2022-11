Um Wohlstand und Wachstum für die Zukunft zu sichern, will sich auch die Politik für ein starkes Europa mit internationalen Handelsbeziehungen einsetzen. Wie Ministerpräsident Boris Rhein betonte, gehe es aber auch darum, die Chancen der Energiewende im Zuge des Klimawandels, der Demografie und der Digitalisierung frühzeitig zu nutzen. „Wir wollen Zuversicht für ein modernes Hessen von morgen schaffen und investieren in die Trends der Zukunft, damit wir für die richtigen Rahmenbedingungen am Wirtschaftsstandort Hessen sorgen“, so Rhein abschließend.

Die Hessen-Champions 2022

Grenzebach BSH in Bad Hersfeld, Energiesysteme Groß in Niestetal und die Vacuumschmelze in Hanau sind die Hessen-Champions 2022. Sie konnten sich unter den insgesamt 53 Teilnehmern und den 10 Finalisten des Wettbewerbs durchsetzen. Der Innovations- und Wachstumspreis des Landes Hessen wird jedes Jahr vom Hessischen Wirtschaftsministerium, der VhU und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen ausgeschrieben und im Rahmen des Hessischen Unternehmertags verliehen.