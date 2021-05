Wie kommen Sie auf solche Ideen?

2018 haben wir hier in Frankfurt den „Digital Campus“ gegründet. Das ist unsere Innovationsschmiede, in der mit neuen Arbeits- und Denkweisen viele digitale Lösungen entstehen. Inzwischen wurde der Campus in den neuen, breiter aufgestellten Bereich Kion Digital integriert – mit zusätzlichen Arbeitskräften, neuen Expertisen und einem größeren Zuhause. Als Maschinenbau-Unternehmen kommen wir ursprünglich von Eisen, Stahl und Hydraulik. Aber die Zukunft liegt in der digitalen Welt. Unsere Leitidee ist „Make Digitalization happen“, also salopp: „Lass Digitalisierung zu“. Denn wir brauchen eine offene und neugierige Grundhaltung gegenüber neuen Technologien, damit Ideen sprudeln und deren Umsetzung beschleunigt wird. Letztlich geht es um mehr Effizienz und Mehrwert schaffende digitale Lösungen für unsere Kunden.

Und Ihr Angebot kommt gut an?

Ja, trotz Corona war 2020 für uns nicht schlecht. Unsere durch Automatisierung und Software getriebenen Lösungen für die globalen Lieferketten haben sich als stabilisierender Faktor erwiesen. Der Umsatz lag 2020 bei 8,3 Milliarden Euro, und wir haben im Pandemie-Jahr mit 9,3 Milliarden Euro den besten Auftragseingang der Firmengeschichte erzielt.

Wo sehen Sie für die Zukunft die größte Herausforderung?

Wenn wir Corona und die Weltpolitik mal außen vor lassen, haben wir auch so sehr viel zu tun. Nicht zuletzt durch Weiterbildung wollen wir möglichst jeden Mitarbeiter begeistern für die digitale Welt, die so unglaublich viele Möglichkeiten eröffnet. Und das wollen wir auch all unseren Kunden nahebringen. Also müssen wir dafür sorgen, dass mehr Kunden den Mehrwert erkennen, den sie durch die Digitalisierung haben. So können wir bei Fahrzeugen der neuesten Generation einen digitalen Zwilling anlegen. Das erleichtert unter anderem Wartungsarbeiten, denn Servicetechniker können bei Problemen teilweise auch aus der Ferne schneller und leichter helfen. Auf Wunsch analysieren wir auch die Daten, die die Geräte und Anlagen generieren. Daten sind wie Juwelen, die ihren Wert erst offenbaren, wenn man genau hinschaut.