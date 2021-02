Was meinen Sie damit genau?

Viele Unternehmen sind vor zig Jahren entstanden, weil eine geniale Idee in einer Garage umgesetzt wurde, darunter weltweit erfolgreiche Maschinenbauer. Bisher reichte es, eine geniale Maschine anzubieten und die auf Kundenwunsch weiterzuentwickeln. Aber immer mehr Kunden erwarten mehr für ihr Geld. Wenn die Kunden wissen, was sie wollen, zum Beispiel ergänzende Services, vorausschauende Wartungen oder die Nachverfolgbarkeit der Produkte, kann man sich darauf einstellen. Bei der Realisierung all dessen helfen wir gerne.

Sie gehen dabei aber noch einen Schritt weiter, oder?

Ja, wir denken mit unseren Kunden gemeinsam darüber nach, wie sie sich weiterentwickeln können, wie sie ihr Unternehmen verbessern, was sie am Markt zusätzlich anbieten könnten, was andere eben nicht können. Was braucht ihr Kunde für seine Welt? Was kann man ihm abnehmen? Was bringt ihn weiter? Solche Fragen bringen die Unternehmen weiter und bei all dem greifen wir auf die verfügbaren Technologien zurück, ob Sensorik, künstliche Intelligenz, Drohnen, Industrie 4.0 oder was auch immer.

Welche Rolle spielen bei all dem die Mitarbeiter?

In so einem Transformationsprozess, also dem Wandel des Unternehmens, braucht man eine agile Belegschaft, die bereit ist, den Weg mitzugehen und Spaß hat, die Zukunft mitzugestalten. Das haben wir hier beim eigenen Transformationsprozess zu Boldly Go Industries selbst erlebt. Innovation, Design und Transformation beschreiben seitdem unsere Arbeitsweise und sind die Bausteine unserer DNA. Deshalb können wir mit entsprechenden Trainings und Workshops auf allen Ebenen gut helfen und stellen auch die passenden Räumlichkeiten zur Verfügung. Hier ist alles ein bisschen fancy, anders als gewohnt, und das gibt Raum für Kreativität und neues Denken. Sonst könnten wir unsere Arbeit gar nicht machen.

Wo sehen Sie bei all dem die größte Herausforderung?

Man braucht schon Mut, um die Veränderungen anzugehen, und dann muss man durchhalten, auch Rückschläge einstecken und verarbeiten. Veränderungsprozesse laufen mit Verlustängsten ab. Da ist mentale Stärke gefragt, damit man nicht in die Komfortzone zurückspringt und alles beim Alten bleibt. Das erleben wir ja gerade in der Corona-Pandemie. Neue Wege sind nicht einfach, verlaufen selten geradlinig, sondern eher weit verzweigt. Da braucht man eine gemeinsame Vision, die alle mittragen.