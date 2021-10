Mit großen Überraschungen bei den nationalen Klimaschutzbeiträgen rechnet Hermwille bei den anstehenden Verhandlungen aber ohnehin nicht. Gestritten wird vermutlich dennoch. Vor allem ums Geld: Die Industriestaaten, Hauptverursacher des Klimawandels, hatten 2009 versprochen, die Entwicklungsländer bis 2020 mit jährlich 100 Milliarden US-Dollar zusätzlich zu unterstützen. „Weil diese Zusagen von 2009 noch nicht erreicht wurden, wird jetzt nachverhandelt.“

China hat den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft bis zum Jahr 2060 angekündigt

Eine entscheidende Rolle im Klimaschutz spielt China. Das Riesenreich stößt mit Abstand die meisten schädlichen Treibhausgase aus. Während China früher bei ambitionierten Zielen zurückhaltend war, prescht Staatspräsident Xi Jinping vor dem Treffen in Schottland mit konkreten Zusagen vor: Der maximale CO2-Ausstoß soll bis 2030 erreicht sein – und das ganze Land bis 2060 klimaneutral. „In China bewegt sich gerade sehr viel“, so Hermwille. „Die chinesische Regierung ist überzeugt, dass ihre wirtschaftliche Entwicklung davon abhängt. Bisher hat sie Ziele immer so gesetzt, dass sie sie auch erreichen konnte.“