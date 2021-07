Sie hat die neue Zutat in die Produktrezepturen eingepasst: „In Tests nehmen wir zum Beispiel die Wasserfestigkeit, Lichtstabilität, Viskosität und die Tönbarkeit unter die Lupe.“ Eine kniffelige Aufgabe: „Es wäre naiv zu glauben, ich nehme eine Komponente raus, kippe eine andere rein, und das war’s“, sagt Egle. Wie sich das neue Produkt im Einsatz verhält und ob es alle Richtlinien erfüllt, überprüfte Bauingenieurin Theresia Holder: „Es gibt exakte Vorschriften, was bei einem neuen System geprüft werden muss.“ Dazu wird eine Prüfwand gebaut, beregnet, Hitze und Frost ausgesetzt. In knapp 40 Tagen werden so 25 bis 30 Jahre Wind und Wetter simuliert.

Geprüft wird nicht nur das komplette System, sondern auch jede einzelne Komponente. Und das nicht nur im Labor: „Maler und Stuckateure, die für uns getestet haben, waren sehr zufrieden, aber auch überrascht vom frischen Geruch der Putze. Da spürt man doch sofort, dass da wirklich etwas Natürliches drin ist. Der Duft von Kiefernnadeln verfliegt bei der Trocknung jedoch schnell“, resümiert Holder.