Der Klimawandel kommt mit Macht: Hitze, Dürre, Stürme, Starkregen. Manche Nutzpflanzen halten starkem Wind nicht stand, viele verkümmern bei Trockenheit. 2018 gab es hierzulande die kleinste Getreideernte seit fast einem Vierteljahrhundert. Es müssen also dringend Nahrungspflanzen her, die der Erderwärmung trotzen können.

Wissenschaftler und Pflanzenzüchter setzen dabei auf eine neue gentechnische Methode, die sogenannte Gen-Schere, berichtet Professor Matin Qaim, Agrarökonom an der Uni Göttingen: „Damit können wir gezielt Nutzpflanzen züchten, die Hitze und Dürre besser ertragen. Und das geht schneller als mit herkömmlicher Züchtung allein. Der Klimawandel findet ja rasant statt.“

Forscher blockieren oder aktivieren einzelne Gene

Ein neuer Versuch, dem Verbraucher gentechnisch veränderte Pflanzen schmackhaft zu machen? Auf jeden Fall eine neuartige, revolutionäre Technik: Für die Gen-Schere (Kürzel: Crispr/Cas9) erhielten die Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna im vergangenen Herbst den Nobelpreis.

Das Revolutionäre: „Mit der Gen-Schere kann man das Erbgut einer Pflanze gezielt an einer gewünschten Stelle verändern“, erklärt Qaim. „Die Schere schneidet den Erbgutstrang auf und löst unter Ausnutzung des zelleigenen Reparatursystems kleine Veränderungen aus, sogenannte Punktmutationen. Dadurch schaltet man bestimmte Genfunktionen an oder aus.“

231 marktorientierte Züchtungen mit der Gen-Schere

Und woher weiß man, was genau verändert werden soll? „Indem man etwa schaut, welche Gene und durch sie hervorgerufene Mechanismen die Gerste vor Pilzen schützen. Diese Mechanismen imitiert man dann im Weizen und macht ihn so auch pilzresistent“, erklärt Qaim. „Die Forscher nutzen also lediglich das Erbgut, das in der Pflanze ohnehin vorhanden ist.“ Möglich ist das, weil das Genom von immer mehr Nutzpflanzen vollständig analysiert ist. Nur ganz selten übertragen Wissenschaftler mit der Gen-Schere artfremde Gene.

2012 entwickelten Charpentier und Doudna die Methode, heute forschen Unis, Institute, Start-ups und Konzerne schon an vielen veränderten Pflanzen. Letztes Jahr zählte das Julius-Kühn-Institut in Quedlinburg 231 marktorientierte Studien. Ob Reis, Sojabohne, Tomate, Weizen, Hirse, Mais, Raps – bei 41 Pflanzen wurden neue Typen gezüchtet. Entstanden sind ertragreicherer Weizen, Mais mit höherem Zuckergehalt, Salat mit mehr Vitamin C oder pilzresistente Baumwolle. In den USA ist eine erste Pflanze schon im Handel.