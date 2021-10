Zu hohe Schulden schränken zu stark ein

Aber ist das tatsächlich ein Problem? Auch ein Eigenheim-Kauf führt ja oft zu hoher Verschuldung, aber nicht gleich zum Ruin – und die Zinsen sind nahe null. Warum also ist der Schuldenstand wichtig?

„Weil wir sonst unseren Handlungsspielraum in der Zukunft stark einschränken“, erklärt Professor Niklas Potrafke, Experte für Staatsfinanzen am Münchner Ifo-Institut. „Wir müssen von den hohen Schulden runter – schon um wieder einen soliden Puffer für künftige Krisen zu haben.“ Auf Corona habe die Politik ja nur deshalb so kräftig reagieren können, weil sie zuvor für solide Finanzen gesorgt hatte.

„Schwarze Null“ und Schuldenbremse wegen Corona außer Kraft gesetzt

Solide, das heißt: Die Politik hatte sich zur „schwarzen Null“ verpflichtet. Es sollte nicht mehr ausgegeben werden als reinkommt. Außerdem steht in der Verfassung bekanntlich die Schuldenbremse: Sie zieht die Grenze für eine Neuverschuldung des Bundes in normalen Zeiten bei 0,35 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP). In der Not der Pandemie durfte die letzte Bundesregierung aber beide Regeln aussetzen, denn es musste sehr schnell sehr viel Geld her.

Für die angesammelten Staatsschulden schreibt der EU-Stabilitätspakt eine Quote von höchstens 60 Prozent vom BIP vor. 2019 waren wir da im grünen Bereich, der nun wieder in weite Ferne gerückt ist. Zudem wird die Wucht der demografischen Entwicklung, also der alternden Gesellschaft, absehbar eine enorme Herausforderung für die deutsche Staatskasse.