Ziehl-Abegg: Krisenstab löst Probleme kreativ

Auch bei Ziehl-Abegg aus Künzelsau, Spezialist für Elektromotoren und Ventilatoren, kam das Wirgefühl in der Pandemie auf Hochtouren. Zum Beispiel durch viele Beiträge, die Mitarbeiter im Kampf gegen Corona auch außerhalb des Unternehmens geleistet haben: So wurden sechs Mitarbeiter mehrere Wochen lang abgestellt, um in Vollzeit das örtliche Gesundheitsamt zu unterstützen.

Ein Krisenstab, bei dem auch die Betriebsratsvorsitzende dabei war, reagierte sehr zielgerichtet. So fand das Unternehmen schon vor dem allgemeinen Start der Impfung durch Betriebsärzte aus eigener Kraft eine Möglichkeit, insgesamt 3.200 Menschen zu impfen: indem man für einen Hausarzt die Möglichkeit schuf, im Unternehmen zu impfen. Kollegen aus den verschiedensten Abteilungen halfen bei den Vorbereitungen dafür mit – vom IT-Experten über den Mechatroniker bis zum Betriebsrat.

In der Produktion glich das Jahr 2020 „einer Achterbahnfahrt“, so beschreibt es der Vorstandsvorsitzende Peter Fenkl. Das Unternehmen hatte abwechselnd mit Grenzschließungen, Materialengpässen, Umsatzeinbruch und Auftragsanstieg zu kämpfen: eine enorme Anstrengung für die Organisation und die Beschäftigten. Dass beim Jahresumsatz schließlich doch noch ein geringes Wachstum herauskam, sei dem „unermüdlichen Einsatz“ der Kollegen zuzuschreiben, so Fenkl, „die in der Pandemie einen sehr guten Job gemacht haben“.

Die Krisenzeit hat das Unternehmen zudem auch dafür genutzt, einige große Bauvorhaben zu starten und in Maschinen zu investieren. So kann es nun noch besser auf das derzeitige Wachstum reagieren. Und sogar mehr Leute einstellen: „Derzeit suchen wir händeringend nach Mitarbeitenden, die an unseren drei Standorten in Deutschland in der Produktion mit anpacken.“

Euchner: Eigenes Testcenter sorgt für Sicherheit

Beim Sicherheitstechnik-Hersteller Euchner (Leinfelden-Echterdingen) zeigt sich der Zusammenhalt etwa an der firmeneigenen Corona-Teststation: Hier herrscht reger Betrieb. Das Angebot ist natürlich freiwillig, doch die meisten Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice arbeiten können, lassen sich zweimal pro Woche testen – sicher ist sicher!

Schließlich geht es auch bei den Produkten von Euchner um Sicherheit: 800 Mitarbeiter entwickeln und produzieren Schaltgeräte für den Maschinenbau. Zum Beispiel Sicherheitsschalter, die Schutztüren von Anlagen überwachen.

Firmenchef Stefan Euchner freut sich, dass seine Mitarbeiter durchs regelmäßige Testen dazu beitragen, dass möglichst alle gesund bleiben und das Unternehmen stets handlungsfähig ist. „Auch wenn sich insgesamt eine Besserung abzeichnet, ist die Pandemie noch nicht vorüber“, betont er. „Wir müssen alle zusammen weiter vorsichtig und verantwortungsvoll bleiben.“ Das funktioniere: „Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Mitarbeitern, die in den vergangenen Wochen an unserem Testprogramm teilgenommen haben.“

Für Euchner gehört es schlicht zum verantwortungsvollen Unternehmertum, die Tests anzubieten – die gesetzliche Pflicht dazu wäre überflüssig gewesen, findet er: „Wir brauchen nicht noch mehr Bürokratie und Bevormundung.“