Schätzungen ergeben oft zu hohe Zahlen

Kurzarbeit wurde damit in der Corona-Zeit deutlich stärker genutzt als in der schweren Rezession 2009 (damals gab es in der Spitze 1,4 Millionen Kurzarbeiter). Wobei zeitweise sogar noch viel höhere Zahlen kursierten, von 8 Millionen Betroffenen war die Rede. Wie es zu dieser Überzeichnung kam, erklärt das IAB in einem aktuellen Bericht so: Wenn Betriebe Kurzarbeit anzeigen, beziffern sie zunächst, wie viele Beschäftigte maximal betroffen sein werden. Genau abgerechnet wird später – und exakte Zahlen gibt es dann erst nach etwa einem halben Jahr.

Die große Job-Rettung ist freilich sehr teuer: 2020 hat die Kurzarbeit rund 22 Milliarden Euro gekostet. 2021 dürften es laut Bundesagentur für Arbeit rund 20 Milliarden Euro gewesen sein.