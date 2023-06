Giesler: Manchmal sind Streiks nötig, um zu Ergebnissen zu kommen. Aber es geht nicht ohne Kompromisse – selbst wenn beide Seiten dabei schon mal die Faust in der Tasche haben. Klar ist auch: Wir brauchen starke Verhandlungspartner. Von einem schwachen Tarifpartner mit geringer Gestaltungskraft haben wir nichts. Daher muss es für Unternehmen attraktiv sein, in einem Arbeitgeberverband zu sein. So wie es für Beschäftigte attraktiv sein muss, Mitglied einer Gewerkschaft zu sein.

Spielen Sie damit auch auf die Vier-Tage-Woche an?

Giesler: Wir brauchen eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit in der Stahl-Industrie. Hier sind die Herausforderungen durch die Energiewende noch größer als etwa in der Automobil-Industrie. Aufgrund der ökologischen Transformation in der Stahl-Industrie wird langfristig ein Beschäftigungsabbau in der Branche stattfinden. Wenn Stahl mit Wasserstoff produziert wird, braucht es beispielsweise keine Kokereien mehr. Die Vier-Tage-Woche kann dann einen Beitrag dazu leisten, die Beschäftigungskapazität möglichst gesundheits- und familienförderlich zu verteilen, besondere Belastungen durch Schichtarbeit und überlange Arbeitszeiten abzubauen und damit Arbeitsplätze zu sichern. Daher: Weniger Arbeit bei vollem Lohn – mit dieser Forderung gehen wir in die Tarifverhandlungen der Stahl-Industrie in NRW. Sie beginnen im November.

Kirchhoff: Dass die Transformation in der Stahl-Industrie gelingt, steht in unser aller Interesse. Wichtig ist grundsätzlich, dass wir uns bei der Verteilung der Arbeitszeit immer an den betrieblichen Erfordernissen orientieren. Ob das Arbeitsvolumen dabei auf vier Tage verteilt werden kann, hängt allein vom Bedarf der Betriebe ab. Deshalb bin ich hier gegen pauschale Regelungen.

Eine Verknüpfung der Verteilungsfrage mit einer generellen Arbeitszeitverkürzung – und dann auch noch mit vollem Lohnausgleich – geht aber in die völlig falsche Richtung. Das wäre übrigens auch gesellschaftspolitisch das falsche Signal. Wir haben einen eklatanten Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel und ohnehin schon zu hohe Arbeitskosten. Machen wir uns klar: Die Arbeitszeit zu verkürzen und obendrein noch zu verteuern, wird den Verlagerungsdruck erhöhen und Arbeitsplätze gefährden. Außerdem: Unsere Betriebe brauchen deutlich mehr Flexibilität, deshalb müssen die starren Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes aufgebrochen werden.