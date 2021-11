Was bedeuten die weltweiten Lieferengpässe für Sie?

Die aktuelle Situation kostet auch uns viele Nerven. Im Einkauf rotiert jeder, um Alternativen zu finden, weil wieder etwas nicht lieferbar ist. Wir brauchen Stahl und Aluminium und natürlich auch Chips, da die Maschinen vernetzt werden in einem komplexen Maschinenpark. Die Probleme in der Halbleiter-Industrie treffen uns deshalb sehr. Wir arbeiten mit mindestens zehn Monaten Vorlaufzeit. Das heißt, bei Vertragsabschluss der Maschinen, die wir gerade bauen, war die Welt eine ganz andere. Transportkosten und vieles mehr sind extrem gestiegen. Das konnte niemand einkalkulieren.

Die Digitalisierung Ihrer Maschinen ist demnach längst Standard?

Ja klar. Sie hilft uns, wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir gehören zu den teuersten am Markt, also müssen wir technologisch immer besser sein als andere. Industrie 4.0 ist bei uns schon Realität. Unsere Maschinen sind immer Teil eines großen Ganzen. Die Anlagen sind so konzipiert, dass alle Daten erfasst und analysiert werden können. Vorausschauende Wartung gehört heute dazu. Zudem will der Verarbeiter später alles über die Spule wissen, vom Material und Gewicht bis zu besonderen Vorkommnissen bei der Produktion.

„In jedem chinesischen Geldschein steckt ein bisschen SAHM"

Wir helfen auch, die Prozesse beim Kunden zu optimieren. Zum Beispiel mit BoDo, einem mobilen, vollautomatischen Doffing- und Transportsystem. Dieser Roboter bedient unsere automatischen Spulmaschinen. Kein Bediener muss die bis zu 20 Kilogramm schweren Spulen abnehmen. BoDo sorgt dafür, dass die Maschinen mit Hülsen bestückt werden, nimmt die vollen Spulen ab und bringt sie zur Verpackungsstation – völlig selbstständig und rund um die Uhr.

Wo geht die Reise hin?

Auch wir arbeiten bereits an künstlicher Intelligenz. Dabei geht es zum Beispiel um die Optimierung von Abläufen oder auch um die Qualitätssicherung bei unseren Kunden. Wir müssen jeden Tag alles tun, um besser zu sein.