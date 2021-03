Welche Rolle spielt Digitalisierung?

Wir befinden uns mitten in einer Transformation, bei der die Digitalisierung eine Schlüsselrolle spielt. Durch sie entwickeln wir uns von der Ventilmanufaktur zur smarten Fabrik mit intelligenten Produkten und transparenten Prozessen. Wir nutzen neue Technologien, um alte und neue Probleme zu lösen, um die eigene Produktivität zu steigern, auch um Energie und Geld zu sparen. Wir investieren in additive Fertigungsverfahren wie den 3-D-Druck, um neue strömungsmechanische Lösungen im Ventil zu finden. Wir entwickeln Algorithmen zur Selbstdiagnose unserer Ventile, um unseren Kunden von der Norm abweichende Prozesszustände frühzeitig mitzuteilen. Nur mit kontinuierlicher Innovation halten wir Marktbegleiter auf Abstand.

Werden auch Produkte digitaler?

Ja. Wir haben als Erste einen kommunikationsfähigen, digitalen Stellungsregler vor Jahrzehnten in den Markt gebracht. Der Stellungsregler bestimmt, wie das Ventil den Durchfluss oder Druck des Mediums steuert. Dieser Regler erfasst weit über 1.000 Datenpunkte, die aber in dieser Form dem Kunden keinen Mehrwert bringen. Also stellen wir ihm heute digitale Dienste zur Verfügung, damit prozessrelevante Informationen aus diesen Daten in die Gesamtdiagnose einer verfahrenstechnischen Anlage einfließen. Weiterhin integrieren wir Sensorik in die Ventile, wodurch sich neue Erkenntnisse ergeben, zum Beispiel Veränderung der Viskosität – also Zähigkeit – einer Flüssigkeit. Man stelle sich vor, was passiert, wenn sie Tausende unserer Regelventile in einer Chemieanlage verbaut haben und diese sich untereinander und mit Pumpen anderer Hersteller unterhalten. Dabei könnte eine sogenannte Schwarmintelligenz im Produktionsprozess entstehen, die den Betreiber frühzeitig mit systemkritischen Informationen versorgt. Aus meiner Sicht wird das kommen. Deshalb müssen unsere Produkte digitaler werden.

Und Sie gehen noch weiter?

Ja, über ein Joint Venture mit dem Duisburger Messtechnik-Spezialisten Krohne haben wir den ersten intelligenten Prozessknoten Focus-1 entwickelt. Er vereint die Ventil- und Messtechnik mit einzigartigen Diagnose- und Regelfunktionen und ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur autonomen Fabrik, die – überwacht vom Menschen – selbstständig produziert und sich dabei im Betrieb optimiert.

Wie kommen Sie an neue Ideen?

Das Streben nach Innovation ist schon immer Teil der Samson-DNA. Wir haben vor einigen Jahren in München einen Thinktank gegründet, die Samson Pilotentwicklung. Außerdem beteiligen wir uns an Start-ups, die uns befruchten und beschleunigen, wo uns heute die Fähigkeiten fehlen. Wir kooperieren partnerschaftlich mit Firmen wie Krohne und inspirieren uns gegenseitig. Die Herausforderungen der Zukunft werden wir nur gemeinsam meistern und mithilfe neuester Technologien.