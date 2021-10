Aachen/Dresden. An diesem Wochenende ist es so weit: Die Welt trifft sich im schottischen Glasgow zur Weltklimakonferenz. Ein gemütliches Beisammensein wird das wohl nicht, denn die Zeit drängt. Das Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg bis zum Jahr 2100 auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist eine extreme Herausforderung. Die Menschheit pustet immer noch viel zu viel klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre – auch in Deutschland. Hierzulande muss etwa im Gebäudesektor noch kräftig nachgearbeitet werden: Allein die privaten Wohngebäude verbrauchen ähnlich viel Energie wie das gesamte Verarbeitende Gewerbe.

Die Textil-Industrie kann dabei helfen, Gebäude klimafreundlicher zu machen. „Gerade Altbauten sind echte Klimasünder, die schnellstmöglich einer energieeffizienten Sanierung bedürfen“, sagt Jan Serode dazu, Architekt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Textiltechnik in Aachen. Er beschäftigt sich unter anderem mit Textilien für den Hausbau.

Fassaden, die im Sommer kühlen, im Winter wärmen – und nebenbei auch noch Strom erzeugen

Sofort einsetzbar wären laut Serode halb transparente Textilfassaden aus recycelbaren Fasern. Sie umgeben das Gebäude und haben einen wichtigen Nebeneffekt: „Durch den Abstand zwischen Textilfassade und Gebäudewand entsteht ein Kamineffekt, der die warme Luft nach oben zieht, wo sie entweichen kann“, erklärt der Fachmann. So ließen sich bis zu drei Viertel der energieintensiven Gebäudekühlung per Klimaanlage einsparen. Im Winter wiederum steuern die flexiblen Textilbespannungen den Sonnen- und Lichteinfall, um das Gebäude passiv aufzuwärmen und Heizenergie einzusparen.