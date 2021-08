Eine Rechnung vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) macht deutlich, was auf die heutigen Beitragszahler zukommt: Statt wie bisher 18,6 Prozent vom Bruttolohn werden wir (im günstigsten Fall!) bis 2040 mindestens 22 Prozent in die Rentenkasse einzahlen müssen, bis 2060 sogar fast 24 Prozent. Trotzdem aber wird das Rentenniveau sinken, von heute 49 Prozent auf rund 44 Prozent im Jahr 2060, oder noch stärker.

Wir werden alle noch länger arbeiten müssen

„Diese Entwicklung kann tatsächlich dazu führen, dass in Zukunft mehr Menschen armutsgefährdet sind“, sagt Jochen Pimpertz, Rentenexperte am IW. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung könnte bis zum Jahr 2039 schon mehr als ein Fünftel der Rentner von Armut bedroht sein – im Jahr 2019 waren es noch etwa 17 Prozent. Was tun? Rentenexperten und auch der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums sind sich einig: Die Jüngeren müssen künftig länger arbeiten als bis 67. Pimpertz: „Das wäre ein logischer Schritt, schließlich steigt auch die Lebenserwartung.“ Und die Rentner-Phase dauere damit länger – im Jahr 1970 (Westdeutschland) hatten Rentner im Schnitt noch 11 Lebensjahre, im Jahr 2019 schon fast 20 Jahre! Auch in anderen Ländern werde deshalb das Renteneintrittsalter angehoben, schildert Pimpertz: „In den Niederlanden beispielsweise gilt schon heute die Rente mit 67, und die Altersgrenze wandert mit steigender Lebenserwartung weiter nach oben.“ Freilich müssten Gesellschaft und Sozialpartner damit noch intensiver Lösungen schaffen, um die Menschen möglichst lange fit zu halten für den Beruf.