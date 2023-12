Motor- und Hydrauliköl, Betontrennmittel, Schneid- und Schleiföl: Ohne Schmiere läuft in Metallbetrieben nichts. Fast eine Million Tonnen davon wurden im letzten Jahr bundesweit verbraucht, so der Mineralwirtschaftsverband. Doch die Herstellung der unerlässlichen Helfer lässt sich mit Blick auf das Klima verbessern: Aktuell verschlingt der Weg vom raffinierten Rohöl bis zum fertigen Schmierstoff viel Energie und emittiert einiges an CO2. Das will der Schmierstoff-Spezialist Zeller + Gmelin (Z+G) aus Eislingen ändern – mit recycelten CO2-optimierten Produkten.

Altöl nicht entsorgen, sondern recyceln

In metallverarbeitenden Betrieben geht gebrauchtes Öl – etwa beim Schleifen oder Umformen – meist verloren. Es landet zum Beispiel beim Zerspanen zusammen mit den Spänen im Abfall. Eine Entsorgungsfirma trennt anschließend Späne und Öl, recycelt das Metall als Rohstoff – der Schmierstoff bleibt ungenutzt. Auch beim Tiefziehen von Blechen enden Ziehmittel bei der Reinigung im Wasser: Das Gemisch müssen Industriebetriebe teuer entsorgen: „Genau hier setzt unser Konzept an“, erklärt Jürgen Wranik, Leiter Forschung und Entwicklung Schmierstoffe. „Das gebrauchte Öl aus der Metallbearbeitung ist ein wertvoller Rohstoff, den wir gerne zurücknehmen und wiederverwerten.“