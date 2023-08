Sind die Polymerketten kurz genug, verdampfen sie, der Dampf wird kondensiert und aufgefangen. Aus einer Tonne Kunststoffabfall entstehen bis zu 750 Kilogramm Öl, das entspricht knapp 850 Litern. Daraus stellen Raffinerien und Chemieunternehmen dann neue Kunststoffe oder E-Fuels her. Und das Öl ist laut Inhoff nicht nur frei von Metallen und Schadstoffen – es ist so gut, dass daraus hochwertige Produkte entstehen können wie Lebensmittelverpackungen oder sogar Blutbeutel.

Bis 2024 soll eine kommerzielle Anlage nahe Köln stehen

Diese Technologie ist dem mechanischen Recycling überlegen. Denn bei Letzterem lassen sich nur sortenreine Abfälle zu neuen Materialien verarbeiten und meist in minderwertiger Qualität. So entstehen aus PET-Flaschen nur zum Teil wieder PET-Flaschen, häufiger aber Textilfasern oder Gartenmöbel. Aktuell wird mit Hochdruck an Verfahren des chemischen Recyclings gearbeitet. Auf Hochleistungs-Verbundmaterial kann die Industrie in absehbarer Zeit nicht verzichten, man braucht Technologien, die das Material nachhaltig im Kreislauf führen. „Den Käse würden wir ja nicht mehr in Zeitungspapier wickeln“, so Inhoff. Chemieriese BASF will jungen Firmen große Mengen recyceltes Öl abnehmen.

Die Pilotanlage von Carboliq arbeitet seit 2021 im Drei-Schicht-Betrieb, jeden Monat gehen ein bis zwei Tankwagen mit Öl raus. Bis 2024 will man nun eine erste große kommerzielle Industrieanlage nahe Köln bauen, die bis zu 10.000 Tonnen Öl jährlich produzieren soll. Und man möchte Lizenzen auf die patentierte Technologie weltweit vergeben. Denn, so Inhoff: „Am besten ist es, den Müll vor Ort in kleinen dezentralen Anlagen direkt zu verarbeiten.“