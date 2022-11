Sie ist eine wichtige Grundlage für Zukunftstechnologien: die Informatik. Doch in unseren Schulen ist es bis auf wenige Ausnahmen schlecht um sie bestellt. Laut aktuellem „Informatik-Monitor“ der Gesellschaft für Informatik gibt es nur in fünf Bundesländern ein verpflichtendes Angebot für alle Schüler ab der Mittelstufe. Im Norden bietet aktuell nur Mecklenburg-Vorpommern Pflichtunterricht für alle Schüler ab der Jahrgangsstufe fünf an.

Doch langsam bewegt sich da etwas! Schleswig-Holstein hat ab diesem Schuljahr begonnen, Informatik als Pflichtfach in der Mittelstufe einzuführen. Niedersachsen will 2023/24 folgen, und auch Hamburg strebt ab dem Schuljahr 2024/25 an, das Fach zum Pflichtfach zu machen. Nur Bremen hinkt noch hinterher: Dort existiert „keinerlei durch ein verbindliches Curriculum unterlegtes Angebot für informatische Bildung in der Sekundarstufe I“, so der „Informatik-Monitor“.

Fünf Bundesländer bieten aktuell verbindlichen Informatikunterricht für alle Schüler an.

Voraussichtlich zwei Unterrichtsstunden pro Woche sollen Hamburgs Schüler künftig ab der Klasse acht erhalten. So plant es jedenfalls Schulsenator Ties Rabe. Gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“ sagte er, dass Informatik bereits jetzt beinahe den Stellenwert wie die elementaren Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen habe. Alle Schülerinnen und Schüler benötigten diese Kompetenzen, um sich in der Welt von morgen behaupten zu können. Darüber hinaus sei Informatik auch für die Wirtschaft eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft.

Bis dato wird Informatik im Stadtstaat an der Elbe nur als Wahlpflichtfach angeboten, in rund 60 Prozent der Stadtteilschulen und etwa 70 Prozent der Gymnasien. Aber das Fach wird fast nur von Jungen gewählt. „Wir wollen durch das Pflichtfach insbesondere auch die Schülerinnen fördern“, so Rabe.