Bereits im März hatte das Unternehmen im „Zukunftskonzept für Bayer in Deutschland“ beschlossen, die Berufsausbildung bis 2024 wieder stärker ins Unternehmen zurückzuholen. „Die Reintegration der Ausbildung in unsere Organisation ist ein klares Bekenntnis zur dualen Fachkräfteausbildung, verbessert deren Qualität und Passgenauigkeit und schafft zudem neue Arbeitsplätze an den Standorten“, betont Lin. Zuvor war die Ausbildung etwa der Wuppertaler Nachwuchskräfte in Kooperation mit der Ausbildungsinitiative Rheinland erfolgt. Dies ist laut Bayer aber nicht mehr zeitgemäß.

„Ich kann das duale Studium nur empfehlen"

Allein in NRW bietet Bayer auch duale Studiengänge in Wirtschaftsinformatik, in Elektrotechnik und in Informatik an. Eine, die so ein duales Studium bereits im September 2021 begonnen hat, ist Leonie Jessen. Die 20-Jährige studiert „MIBS“ – das steht für Management and International Business Studies. Dahinter steckt eine Ausbildung zur Industriekauffrau mit dem parallel verlaufenden Bachelor-Studium Business Management. „Ich verknüpfe die Theorie mit der Praxis und kann von Beginn an wertvolle Berufserfahrung sammeln“, erzählt Jessen. „Bayer bietet mir viele Weiterbildungsmöglichkeiten, beispielsweise einen Auslandseinsatz.“

Studiert wird an der FHDW, einer privaten Fachhochschule in Bergisch Gladbach, die sich auf Wirtschaftsstudiengänge spezialisiert hat. „Jedem, der an wirtschaftlichen Zusammenhängen, einem internationalen Arbeitsumfeld, etwas Mathematik und gutem Teamwork interessiert ist, kann ich das nur empfehlen“, sagt die junge Frau.

Übrigens: Wer möchte, kann sich bereits jetzt für eine Ausbildung oder einen dualen Studiengang im Jahr 2023 bewerben – ganz einfach unter: ausbildung.bayer.de im Internet.