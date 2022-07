Für Viliane Österle (17), die Pharmakantin lernt, stand bereits früh fest, wohin ihre berufliche Reise gehen soll: „Schon in der Realschule habe ich gemerkt, dass mich Naturwissenschaften wie Physik, Chemie oder Biologie interessieren. Auch Produktionstechnik gefällt mir. In der Ausbildung wechseln sich Betrieb und Schule ab, das finde ich toll. Und sage das den Praktikanten.“

Schüler betreuen – das hilft den Azubis bei den eigenen Prüfungen

Wie wichtig es ist, miteinander zu reden, weiß der angehende Mechatroniker Aaron Schepperle (20): „Ich unterhalte mich über Dinge wie Fußball oder Motorräder, da kommt man leichter ins Gespräch. Oft werde ich gefragt, was mir an meiner Ausbildung gefällt und was weniger. Dann sage ich zum Beispiel, dass die Elektrotechnik anfangs wegen der vielen Zahlen und Formeln anspruchsvoll ist. Aber nach drei Monaten wird’s einfacher.“

Am Ende des Praktikums geben die Azubis ihren Schützlingen eine Rückmeldung, fragen, wie es ihnen gefallen hat und berichten ihren Ausbildern, wie die Praktikanten „unterwegs“ waren. „Dabei vertraut man uns sehr, das motiviert“, findet Jason. Er mag die Rolle des Ausbilders: „Das ist eine gute Übung mit Blick auf unsere Prüfungen. Da merkt man, was man selbst gut verstanden hat und was weniger.“