Alexander Raimund, Leiter der Niederlassung Frankfurt beim Brandschutz-Spezialisten WAGNER Deutschland: „Die familiengeführte WAGNER Group mit Hauptsitz in Langenhagen in Niedersachsen ist ein weltweit tätiger Spezialist für ganzheitliche Brandschutzlösungen. Im Bereich Branderkennung und Brandvermeidung zählen wir mit mehr als 700 Patenten zu den Technologieführern. In unserer Kernkompetenz, dem anlagentechnischen Brandschutz, entwickeln wir individuelle Lösungen mit eigenen Produkten, Systemen und Dienstleistungen.

Die Mitgliedschaft bei Hessenmetall als Serviceorganisation und Netzwerkplattform bietet uns am Standort Frankfurt einen großen Mehrwert durch vielfältige Angebote. Der Austausch in einem so starken Netzwerk unterstützt uns dabei, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen.“