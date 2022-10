Die Firma node.energy ermöglicht und vereinfacht den Einstieg in Ökostrom-Geschäftsmodelle. Kunden in Industrie und Gewerbe werden bei Analyse und Umsetzung von PV-Direktlieferung (gewerblicher Mieterstrom) kompetent beraten und begleitet. Im Betrieb automatisiert opti.node aufwendige bürokratische Anforderungen und hilft bei der Einhaltung von Fristen oder der Abrechnung von Stromlieferungen an Mieter vor Ort. Die für die Stromsteuer oder die Meldung an die zuständigen Ämter nötigen Formulare werden ebenfalls automatisch bereitgestellt.

Bürokratischer Aufwand kann verringert werden

„Die Zeit zum Handeln ist mehr gekommen denn je“, davon ist Karger überzeugt. „Angesichts steigender Energiepreise und der gewünschten Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern ermöglichen unsere Geschäftsmodelle für Unternehmen attraktive Erlöse.“ Deshalb hat node. energy sein Geschäftsfeld erweitert, um Erzeuger von grünem Strom und Industriebetriebe zusammenzubringen. Durch in einem „Power Purchase Agreement“ vereinbarte Direktstromlieferungen bekommen Unternehmen so Grünstrom zu erschwinglichen, stabilen und planbaren Preisen.

Die notwendigen Technologien seien vorhanden, sagt der Firmenchef. Aber wenn zukünftig Hunderttausende Unternehmen ihre eigenen Solaranlagen, Batteriespeicher und auch Ladesäulen betreiben, dann müssten Planung und Verwaltung eben ganz effizient und einfach sein.