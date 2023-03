Hannover. Das Gespräch mit Beschäftigten ist Klaus Kirchheim wichtig. Ob am Stehtisch in der Produktion, an der Kaffeetheke auf dem Büroflur oder draußen vor dem repräsentativen Firmengebäude. Beim Besuch von aktiv plaudert der Chef der nass magnet GmbH gerade auf dem Besucherparkplatz mit Mitarbeitern. Der 1,90-Meter-Mann ist locker gekleidet. Wer ihn nicht kennt, würde ihn in der Gruppe nicht als Chef des 760-Mitarbeiter-Betriebs identifizieren. Typisch Familienunternehmen: „Unsere Unternehmenskultur ist unser Erfolgsrezept“, sagt Kirchheim über seine Firma.

Die nass magnet GmbH produziert elektromagnetische Ventile, die elektrische Signale in eine Öffnungs- oder Schließbewegung umwandeln. Die Kundschaft kommt traditionell aus der Fahrzeug-Industrie: Wenn etwa eine Bustür beim Öffnen zischt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein nass-Ventil am Werke ist.

Magnetventile für die Beatmung von Corona-Kranken und zur Dialyse

Wie viele andere Unternehmen bekam nass magnet 2022 Probleme mit seiner Lieferkette. Die Zulieferungen für Pkws und Nutzfahrzeuge lagen zwischenzeitlich fast völlig brach. Inzwischen ist die Produktion wieder hochgefahren. Auch weil nass magnet ganz verschiedene Branchen beliefert.

Einen „regelrechten Boom“ etwa verzeichnete das Unternehmen in der Medizintechnik. „Wir sind einer der wenigen Hersteller von Ventilen für Beatmungsgeräte – und die brauchte in der Corona-Krise quasi jeder“, berichtet Kirchheim. Das Auftragsvolumen bei diesen Produkten habe sich „locker verdoppelt“. Auch für Dialysegeräte und Inkubatoren zur Versorgung von Frühgeborenen produziert nass magnet Ventile.