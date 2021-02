Pflegebedürftige und Ältere – in welcher Reihenfolge wird nun geimpft?

Absoluten Vorrang haben die etwa 800.000 Bewohner von Pflegeheimen und deren Personal. Mobile Teams sollen sie bis Mitte Februar impfen. An zweiter Stelle folgen die über 80-Jährigen, Beschäftigte auf Intensivstationen und von Rettungsdiensten. Als dritte Gruppe schließen sich über 70-Jährige an, Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung sowie Ärzte, Krankenpfleger und Polizisten. Als vierte aufgelistet sind über 60-Jährige, Menschen mit chronischen Erkrankungen von Herz oder Kreislauf, mit Übergewicht, Asthma oder Zuckerkrankheit sowie Erzieher und Lehrer. Geregelt ist das in einer Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn. Alle anderen Erwachsenen erhalten ihre Spritze später beim Hausarzt.

Und wie kommt man an einen Termin im Impfzentrum?

Einfach hinfahren und anstellen, das geht nicht. Die Bundesländer schreiben ihre Bürger an. Dann kann man einen Termin entweder über eine Internetseite und/oder per Telefon vereinbaren. Mancherorts waren die Hotlines anfangs überlastet. Ein Manko ist zudem, dass die Servicenummer 116117 nicht bundesweit gilt. Spezielle Rufnummern gibt es beispielsweise in Niedersachsen (0800-9988665), im Rheinland (0800-11611701) und in Westfalen (0800-11611702) oder in Rheinland-Pfalz (0800-5758100).

Schützen die Impfstoffe auch gegen die mutierten Viren?

Die ansteckenderen Varianten aus Großbritannien und Südafrika breiten sich immer mehr aus. Laborstudien des renommierten US-Gesundheitsinstituts NIH sowie der Uni Texas belegen nun: Die Mittel von Biontech und Moderna schützen gegen die neuen Viren. Dank der Erbgut-Technologie ließen sich aber auch schnell passendere Impfstoffe entwickeln. Bei Biontech tüfteln Forscher bereits daran.