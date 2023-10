aktiv: Herr Brossardt, Bayern hat gewählt. Wie beurteilen Sie das Ergebnis?

Bertram Brossardt: Zuerst einmal haben über 75 Prozent in Bayern die demokratischen Parteien gewählt – von der CSU bis hin zu den Grünen. Das ist gut. Zweitens muss man festhalten, dass die Berliner Ampelparteien in Bayern deutlich unter 30 Prozent liegen. Das ist ein klares Signal nach Berlin. Drittens haben wir in Bayern eine starke bürgerliche Mehrheit, die einen stabilen wirtschaftspolitischen Kurs erwarten lässt. Wir setzen auf eine schnelle Regierungsbildung.

Die FDP, die für Wirtschaftspolitik steht und als wirtschaftsnah gilt, hat den Einzug in den Landtag verpasst. Ein Verlust?

Wir bedauern, dass die FDP nicht mehr in den Landtag gekommen ist. Der Grundgedanke, auch nah an der Wirtschaft zu sein, wird uns fehlen.