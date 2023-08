Oberpfalz: Regensburg zieht Menschen an

Nach der Landeshauptstadt München ist die Welt noch am ehesten in Regensburg in Ordnung. Hier sagt die Studie für das Jahr 2035 die bayernweit zweitniedrigste Lücke zwischen Nachfrage und Angebot an Arbeitskräften voraus: Sie wird dort etwa 3 Prozent betragen.

Insgesamt jedoch zeigt die Region, die heute etwa 1,1 Millionen Einwohner zählt, ein zweigeteiltes Bild. Dies ist auch auf die vermutete Bevölkerungszu- und -abnahme zurückzuführen. So wird etwa der Mangel an Arbeitskräften mit rund 17 Prozent im Landkreis Neustadt an der Waldnaab besonders hoch sein – dort wird ein Rückgang der Bevölkerung erwartet. Ähnlich sieht es im Kreis Amberg-Sulzbach aus, wo die Arbeitskräftenachfrage etwa 15 Prozent über dem Angebot liegen wird. Auch dort schrumpft die Einwohnerzahl stetig, während sie insbesondere im Kreis Regensburg wächst.

In Niederbayern wächst die Bevölkerungszahl

Niederbayern ist der Fläche nach der zweitgrößte Regierungsbezirk im Freistaat. Mit dem europaweit größten BMW-Werk in Dingolfing spielt die Automobil- und Zuliefer-Industrie eine große Rolle. Die Bevölkerungszahl wird insgesamt wachsen. Ausnahme ist der Landkreis Regen: Dort sinkt die Einwohnerzahl. Daher wird dort die Lücke zwischen Nachfrage nach Arbeitskräften und Angebot mit 14 Prozent am größten sein.

In den Kreisen Freyung-Grafenau, Rottal-Inn und Passau wird die Nachfrage das Angebot um etwa 12 Prozent übersteigen, in den Kreisen Deggendorf (10,7 Prozent) sowie Straubing-Bogen (9,1 Prozent) sieht die Lage ein wenig freundlicher aus. Wie in fast allen anderen Regionen Bayerns sind die städtischen Metropolen besser aufgestellt. So wird etwa in der Stadt Passau die Arbeitskräftenachfrage rund 7 Prozent höher sein als das Angebot.

Schwaben ist die zweitstärkste Region im Freistaat

Neben Oberbayern zählt Schwaben zu den am dynamischsten wachsenden Regionen im Freistaat. Schon heute ist Schwaben der Regierungsbezirk mit der zweithöchsten Einwohnerzahl Bayerns. In Zukunft wird die Bevölkerungszahl selbst in den am geringsten vom Wachstum profitierenden Kreisen Lindau, Dillingen und Donau-Ries zumindest stabil bleiben. So wird in diesen Kreisen auch die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot an Arbeitskräften besonders hoch sein und von etwa 13 Prozent in Lindau bis 11,5 Prozent in Dillingen reichen. Auch in den Kreisen Unterallgäu sowie Günzburg fehlen im Jahr 2035 jeweils mehr als 10 Prozent Arbeitskräfte.

Die Stadt Augsburg und der umliegende Landkreis bilden ein starkes Zentrum. Hier wird die Fachkräftelücke nur etwas über 5 Prozent (Stadt) und gut 4 Prozent (Kreis Augsburg) betragen.

In Oberbayern erreicht der Arbeitkräftemangel schon im Jahr 2025 seinen Höhepunkt

Oberbayern besitzt eine Strahlkraft weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Die Landeshauptstadt München sowie das Umland bilden eine der stärksten Wirtschaftsregionen Europas. Das zieht Menschen an – die Bevölkerung wächst. Durch die starke Orientierung auch Richtung Zukunftstechnologien ist aber auch die Nachfrage nach Fachkräften besonders hoch: Schon im Jahr 2025, deutlich früher als in allen anderen Regionen, erreicht Oberbayern den Höhepunkt des Fachkräftemangels, etwa 181.000 Arbeitskräfte werden fehlen.

Bis zum Jahr 2035 verkleinert sich die Lücke etwas und wird sich bei rund 106.000 fehlenden Arbeitskräften einpendeln. In München wird die Nachfrage dann mit 0,6 Prozent knapp das Angebot übersteigen. Schlusslicht ist der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit einer Arbeitskräftelücke von 13 Prozent.