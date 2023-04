Berlin/Frankfurt/Bonn. Immer mehr Bäcker, Metzger und Handwerker schließen – aber auch mittelständische Industriebetriebe: einfach, weil es in der Chefetage keinen Nachfolger gibt. Betroffen sind Tausende Unternehmen und ihre Beschäftigten. Tendenz: steigend.

Die oftmals erfolglose Suche nach einem Nachfolger sorgt für Alarm im Mittelstand. „Ungewollte Stilllegungen von Unternehmen werden uns häufiger begegnen“, befürchtet Fritzi Köhler-Geib, die Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW. „In naher Zukunft wird es voraussichtlich jeden vierten Nachfolgewunsch treffen.“

Jeder dritte Unternehmer ist schon 60 Jahre oder älter

Laut KfW-Umfrage wollen schon bis Ende 2026 rund 560.000 der insgesamt 3,8 Millionen mittelständischer Unternehmer ihre Firma an einen Nachfolger übergeben – oder sie verkaufen. Bedenklich: Weitere 190.000 Inhaber planen, „ohne eine Nachfolgeregelung aus dem Markt auszutreten“.

Die mit Abstand größte Hürde ist für 79 Prozent der fast 11.000 Befragten der Mangel an geeigneten Kandidaten. Hintergrund: Auf die geburtenstarke Babyboomer-Generation folgen deutlich kleinere Jahrgänge. Es fehlt also schlicht an Menschen, die einen Betrieb übernehmen könnten. Zugleich steigt der Bedarf an Nachfolgern. Schon fast ein Drittel der Unternehmer ist 60 Jahre oder älter.

Dazu kommt das allgemeine Umfeld. Corona, gestörte Lieferketten, Krieg in der Ukraine und dann auch noch der Fachkräftemangel: „Die sich kumulierenden Krisen und Probleme haben deutliche Auswirkungen auf die Unternehmensnachfolge im Mittelstand“, weiß Marc Evers, der sich bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) um das Thema kümmert. „Nach unseren Zahlen hatten wir 2021 fast dreimal so viele Unternehmen, die einen Nachfolger suchten, wie Interessenten an einer Übernahme. 2019, also vor Corona, lag dieses Verhältnis noch bei knapp zwei zu eins.“