München. Es klingt zwar gut: Bayern belegt den zweiten Platz im internationalen Vergleich von 46 Industriestandorten. Doch das aktuelle Niveauranking der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) zeigt auch: Bayern verschlechtert sich insgesamt, es rutscht von 132,3 Punkten aus dem letzten Jahr nur noch auf den Wert von 127,5 Punkten. Das stabile Fundament für die Wirtschaft beginnt zu schwanken!

Für die Studie werteten die Autoren statistische Daten für 61 Indikatoren aus sechs Themenbereichen aus. Es geht um Produktionsvoraussetzungen und Strukturen am Standort, die weitgehend unabhängig von konjunkturellen Schwankungen sind. Bayern erreicht in vier Themenbereichen Platzierungen unter den Top Ten:

Staat: Betrifft den allgemeinen Ordnungsrahmen, staatliche Regulierung, Bürokratie. Infrastruktur: Logistik, Anbindung an Verkehrswege, Kommunikationsnetze. Wissen: Innovationsumfeld, Bildungs- und Wissensstand der Menschen, Know-how in MINT-Fächern (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Markt: Offenheit der Märkte, Kunden, Wertschöpfungsketten.

Allerdings belegt Bayern bei den Kosten den letzten Platz unter allen 46 Standorten! Gerade die hohen Kosten sind auch für die bayerische Leitindustrie, für die Metall- und Elektro-Betriebe (M+E), eine große Herausforderung. In der jüngsten Konjunkturumfrage der Arbeitgeberverbände bayme vbm benannten sie die hohen Energie- und Arbeitskosten als ihre größte Sorge.

Die Folge: Im Inland wird immer weniger investiert. Mehr als die Hälfte der M+E-Firmen hat schon Verlagerungen ins Ausland durchgeführt oder plant diese: Die De-Industrialisierung des Standorts ist im Gang.

Diese 5 Risiken sind für den Standort Bayern besonders herausfordernd

Neben den Standortfaktoren sehen sich die Unternehmen auch mit Risiken konfrontiert, die die Unternehmen selbst oder auch der deutsche Staat nur bedingt beeinflussen können. Eine aktuelle Umfrage der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) zum Thema „Internationale Risiken für bayerische Unternehmen“ zeigt, was den Betrieben so richtig Sorgen macht.

1. Fachkräfte: Der Mangel an Personal spitzt sich dramatisch zu Fachkräfte-Engpässe stehen ganz oben auf der Risikoliste der Unternehmen. Sie sind zunehmend Belastung für die Betriebe und verschlechtern die Standortbedingungen. 43 Prozent der Unternehmen sehen hier ein hohes Risiko. Drei Viertel der Firmen erwarten in diesem Jahr Produktionsstörungen aufgrund des eingeschränkten Angebots an Arbeitskräften. Der Risikofaktor wird im Vergleich zu vorherigen Untersuchungen als sehr viel gravierender eingeschätzt als noch 2021 und 2022.

Durch den demografischen Wandel erweist sich der Mangel an Beschäftigten als dauerhaft großes Problem für die bayerischen Unternehmen. Zudem steigt die Zahl der jungen Menschen ohne Berufsausbildung seit Jahren und verschärft somit die Knappheit an qualifiziertem Personal. Jedes fünfte bayerische Unternehmen sieht fehlende Fachkräfte inzwischen als Wachstumsbremse und Investitionshemmnis für Bayern.

2. Hohe Kosten: Sie sind eine Gefahr für das Geschäftsmodell Kostensteigerungen – etwa für Energie, Vorleistungen, Lagerhaltung oder Personal – belasten die bayerischen Unternehmen nach wie vor stark. Sie stehen in der Liste der größten Risiken auf Platz zwei. Insgesamt sind fast 90 Prozent aller bayerischen Firmen wegen der steigenden Kosten besorgt, so viele wie bei keinem anderen Unsicherheitsfaktor in der Studie. 26 Prozent der Unternehmen sehen Kostensteigerungen, zum Beispiel für Energie, als Gefahr für ihr Geschäftsmodell und 31 Prozent als Investitionshemmnis an.

Durch die anhaltend hohen Energiekosten hat bereits ein deutlicher Rückgang der energieintensiven Produktion in Deutschland und Bayern stattgefunden, etwa in der Chemie- oder Metallerzeugung.