Die Betriebe der Textil- und Bekleidungsbranche sehen erneut auf ein schwieriges Jahr zurück. Wie sehr hohe Energiepreise die Produktion verteuern und wie ausufernde Bürokratie die Unternehmen lähmt, darüber sprach aktiv mit Uwe Mazura. Er ist Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Textil- und Modeindustrie (t+m).

Herr Mazura, wie wird die Branche am Ende des Jahres wohl auf 2023 schauen? War es ein besonders schlechtes Jahr?

Eine einfache Einteilung in „gut“ und „schlecht“ gelingt da schon seit Längerem nicht mehr. Klar gibt es viele Unternehmen, die mit großartigen Produkten und ihrer Bekanntheit am Markt 2023 mit Erfolg abschließen werden. Aber insgesamt ist die Stimmung der Branche stark angespannt, teilweise sogar frustriert. Die unterschiedlichen, sozusagen aufgestapelten Krisen haben unsere mittelständischen Unternehmen fest im Griff. Und was sich politisch in Brüssel und Berlin abspielt, trägt leider nicht zu Entspannung bei – im Gegenteil.

Was konkret meinen Sie damit?

Das Drama um den Haushalt der Ampelkoalition kann keinen mittelständischen Industriebetrieb kalt lassen. Wer jetzt aber so tut, als ob das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein Betriebsunfall ist, verkennt die Lage. Die Bundesregierung hatte von Anfang an keinen konsistenten Plan für die Energiewende. Und das rächt sich jetzt.

Was bedeutet das für die Branche?

Wir sehen, wie ausgerechnet unser technologisches Zugpferd lahmt, also die technischen Textilien. Warum? Weil die Produktion von Spezialtextilien in Deutschland angesichts der Energiepreise bei uns viel zu teuer ist. Dabei haben wir hier die modernsten Anlagen, textile Spitzentechnologie vom Feinsten! Am Ende müssen Sie dann aber der Wahrheit ins Auge schauen, und die ist: Außerhalb Deutschlands ist es eben sehr viel günstiger, Textilien zu produzieren und sie zu veredeln. Hinzu kommt noch ein Tsunami an Reglementierungen …

Damit meinen Sie wohl die Nachhaltigkeitsgesetzgebung?

Ja, unter anderem. Unsere Branche ist von 16 europäischen Gesetzesvorhaben betroffen. Die europäische Richtlinie für ein Lieferkettengesetz soll sogar über unser deutsches Lieferkettengesetz hinausgehen. Nachhaltigkeit ist für uns selbstverständlich ein großes und wichtiges Thema, das stellen unsere Unternehmen jeden Tag unter Beweis.