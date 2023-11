Was lässt sich dagegen tun? Auch das haben sich die Studienautoren angeschaut. Potenzial für eine Ausweitung des Arbeitsvolumens über das gesamte Erwerbsleben hinweg liegt unter anderem in längerer Erwerbstätigkeit, heißt: Das Rentenalter wird heraufgesetzt. Oder die Ruheständler arbeiten weiter, auch wenn sie schon Rente beziehen. Das würde nicht zuletzt den Vorlieben zahlreicher älterer Menschen entsprechen – viele wünschen sich einen flexibleren Übergang in den Ruhestand als derzeit möglich.

„Silver Worker“ anderswo deutlich länger in Beschäftigung

Tatsächlich zeigt ein Blick auf Länder mit hoher Lebensarbeitszeit, dass dort viele „Silver Worker“ einer Beschäftigung nachgehen. So nennt man Ruheständler, die nach Renteneintritt weiterarbeiten. In Island und Japan ist das fast die Hälfte aller 65- bis 69-Jährigen, in den USA sind es gut 30 Prozent. In Deutschland arbeiten nur rund 19 Prozent dieser Altersgruppe.

Für Professor Randolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender des RHI, ist daher klar: „Beim Thema Lebensarbeitszeit müssen wir über den deutschen Tellerrand hinausblicken, wenn wir die Folgen des demografischen Wandels wirksam abmildern wollen.“ Natürlich könne nicht jede berufliche Tätigkeit beliebig lange ausgeübt werden. Aber viele Ältere blicken auf einen breiten Erfahrungsschatz zurück, sind oft noch gesund, fit und motiviert. „Dieses Potenzial dürfen wir nicht verschenken. Dafür müssen wir freiwillige Weiterarbeit finanziell, aber auch inhaltlich attraktiv gestalten.“