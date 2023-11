Selbst PFAS-Verbindungen, die die EU bald verbieten lassen will, können so unschädlich gemacht werden. Diese per- und polyfluorierten Alkylverbindungen bauen sich nicht natürlich ab und reichern sich daher im Boden an. Diese speziellen Chemikalien, zu denen auch die Fluorcarbone gehören, können nach Angabe des Unternehmens mit einem speziellen Filterkern aufgefangen und isoliert werden. Wie das funktioniert, demonstriert Niewerth in einem Laborexperiment: Durch eine ein Zentimeter dicke Schicht, in der ein Absorptionskern aus Aktivkohle enthalten ist, lässt er blau gefärbtes Wasser fließen. Ins Glas darunter tropft klares, ungefärbtes Wasser! Denn: „Die blauen Farbpigmente stecken jetzt in der Aktivkohle.“

Der Filterkern nimmt über Jahrzehnte belastende Stoffe auf

Was man dazu wissen muss: Zehn Gramm des Aktivkohle-Granulats haben die Fläche eines Fußballfeldes! So können besonders viele Farbpigmente – oder auch Schadstoffe – aufgefangen werden. „Je nach der genauen Anwendung können wir die Aufnahmekapazität auf Jahrzehnte auslegen.“

Selbst PFAS-Verbindungen, die die EU bald verbieten lassen will, können so unschädlich gemacht werden

Mittlerweile stecken die Matten aus Gescher in mehreren Infrastrukturprojekten in Europa. Bekommt HUESKER den Zuschlag für ein Großprojekt in Italien, würden dort über 150.000 Quadratmeter der innovativen Schadstoffbarrieren verbaut.

„Wir stecken da aber noch in der Marktentwicklung“, macht Niewerth klar, „denn eine solche Art der Schadstoffisolierung ist in Europa noch nicht üblich.“ Jeder Einbau bedürfe daher einer zeitaufwendigen Einzelfallzulassung. Niewerth und sein Team, zu dem auch Bauingenieur Rony Majed gehört, wollen deshalb jetzt bei Planern und Genehmigungsbehörden Interesse und Verständnis für die neue Methode wecken. „Da helfen Labor- und Feldversuche, die wir regelmäßig machen und deren Daten wir weiterleiten“, sagt Majed. Er überwacht gerade einen Versuch, bei dem die Wasserdurchlässigkeit der Filtermatten getestet wird.

„Wir entwickeln auch neue Nachweisverfahren und Berechnungsmethoden, um die genauen Abläufe im Boden zu dokumentieren“, sagt Niewerth.

Er hofft, dass diese Art der Schadstoffsicherung in den nächsten zehn Jahren Standard wird. Genug zu tun gibt es allemal. Allein in Deutschland schlummern Zehntausende unsanierte Altlasten im Erdreich.