Zur Vorhersage kritischer Verkehrssituationen ist KI ebenso von Nutzen, das ist wichtig beim automatisierten Fahren. KI hilft, das Verhalten der Verkehrsteilnehmer einzuschätzen – für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. ZF forscht mit mehreren Partnern und gefördert durch Bundesmittel. Der Algorithmus errechnet Wahrscheinlichkeiten: Läuft der vom Smartphone abgelenkte Fußgänger auf die Fahrbahn? Weicht der Radfahrer aus? Dieser „Blick in die Zukunft“ reicht, um das Fahrzeug abzubremsen.

<<Plane, wann der beste Zeitpunkt zur Wartung der Turbine ist>>

Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines in München arbeitet mit KI in der Simulation. Er forscht an einem neuartigen Deep-Learning-System zur Strömungsfeldvorhersage an Schaufeln von Flugzeugtriebwerksturbinen und -verdichtern. „Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass das Modell bei bestimmten Konfigurationen bemerkenswert gut funktioniert“, so das Unternehmen. In der Bilderkennung erkundet MTU zudem, was die Technologie im 3-D-Druck vermag. Es geht dabei um die Begutachtung von Mikrostrukturen beim sogenannten Pulverbettschmelzen von Metallen.

Im Service plant „Cortex“, eine Software für Flottenmanagement, die Instandhaltung von Triebwerken. Sie kalkuliert etwa die Arbeitszeit und senkt so Instandhaltungs- und Betriebskosten der Fluggesellschaften. Auch die Entwicklung will man mit Algorithmen revolutionieren. Braucht eine Ingenieurin oder ein Ingenieur Informationen zu einem bestimmten Material einer Turbinenschaufel, heißt es bisher Dutzende Dokumente wälzen. Was wäre, wenn alles bereits vorsortiert auf dem Schreibtisch landet? Der Hersteller arbeitet dazu an einem KI-Programm, das Dokumente klassifiziert. Es wird mit technischen Texten trainiert und könnte künftig überall dort angewendet werden, wo viele Dokumente anfallen.

<<Finde heraus, wo der Fehler an der Fräsmaschine steckt>>

Eine Fülle von KI-Projekten hat der Technologiekonzern Siemens zu bieten. Er entwickelt sowohl Anwendungen für Kunden als auch zur Fertigung in eigenen Fabriken. Sensoren erfassen dort Daten wie Druck, Temperatur oder Schwingung von Maschinen. Um Erkenntnisse daraus zu ziehen, brauchte es bisher menschliches Expertenwissen. Analysetechnik mit KI kann sich das Know-how antrainieren, um Daten zu analysieren und darin Muster zu erkennen. So lassen sich Fehler schneller finden und das nächste Mal vermeiden.

Für den Bahnverkehr, klimafreundliche Gebäude und die Infrastruktur bietet Siemens weitere Anwendungen mit KI. Für einen britischen Wasserversorger wurde ein System entwickelt, das Verstopfungen im Kanalsystem aufspürt. Es ermittelt, wann und wo etwas überzulaufen droht. Das schützt umliegende Flüsse und Wiesen.

Das Projekt „safe.trAIn“ wiederum schafft die Grundlage für KI im fahrerlosen Schienenverkehr. In der U-Bahn funktioniert es bereits. Für Regionalzüge ist die Steuerung schwieriger umzusetzen, weil sie auf offener Strecke operieren, wo es mehr Hindernisse gibt.

Nicht zuletzt spart KI auch Energie. „Building X“, ein weiteres Programm von Siemens, führt allerhand Daten aus dem Gebäudebetrieb zusammen. Das hilft, Verbrauch, Kosten sowie den CO2-Ausstoß zu senken.