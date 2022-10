Rund 20 Prozent der ursprünglichen Energie gespart

Der Konzern bietet Edge-Computing-Systeme an, die zwar lokal arbeiten, aber über eine sichere Datenverbindung aus der Ferne gemanagt werden können. Mithilfe der ebenfalls von Siemens gestellten „Simatic Live Twin“-App wird das Simulationsmodell mit der KI-Regelung eingespielt und ermöglicht so passgenaue Voraussagen über das Lüftungssystem.

„Das Ergebnis ist sehr erfreulich“, sagt Schwimmmeister Jörg Schlösser. „Wo früher die Steuerung der Lüftungsanlage lediglich auf Ereignisse reagiert hat – steigende Besucherzahlen, höhere Luftfeuchtigkeit – ist nun eine vorausschauende Regelung möglich, bevor die Ereignisse überhaupt eintreten. So wird stets der energieeffiziente Betriebszustand eingestellt.“ Damit spart das Schwimmbad laut eigener Messungen im Mittel rund 20 Prozent der ursprünglichen Energie.

Fernwartung und Updates ohne Probleme möglich

„Das Industrial-Edge-Gerät von Siemens lässt sich nicht nur mit wenig Aufwand in Bestandsanlagen einbauen, sondern ermöglicht auch via Internetverbindung das Erneuern der Software durch Updates und die Fernwartung der Anlage“, ergänzt Siemens-Sprecher Lars Kläschen.

„Einmal standen bereits die Handwerker vor der Tür, als ich die Schwimmhalle aufgeschlossen habe“, sagt Schwimmmeister Jörg Schlösser. Des Rätsels Lösung: Die Anlage hatte sich selbstständig gemeldet und einen Defekt angezeigt.

Energieeffizienz schont Ressourcen

Inzwischen ist das System außer in Saterland noch in der Gemeinde Barßel sowie in Bädern in Bad Zwischenahn und Steinfeld im Einsatz und erspart den Betreibern jede Menge Energieaufwendungen.

Doch nicht nur Hallenbäder können von der intelligenten Lösung profitieren. Die Entwickler denken bereits weiter: „Man könnte zum Beispiel die Pharma- oder die Nahrungsmittel- und Getränke-Industrie mit solchen Lösungen versorgen“, sagt Kläschen.

3.000 Hallenbäder in Deutschland

Dann könnte es vielen anderen Industriebetrieben bald so gehen wie dem Freizeitbad Saterland: Anhand von Livedaten würden sie eine intelligente, energieeffiziente und somit ressourcenschonende Klimaregelung in die Praxis umsetzen.

Das Potenzial für die intelligente Klimalösung aus Saterland ist angesichts der gestiegenen Energiepreise riesengroß: Neben den rund 3.000 Hallenbädern in Deutschland könnten zahlreiche Industriebetriebe von der KI-Lösung profitieren.