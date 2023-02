Big Data und KI sprengen alle bisherigen Maße

„Solche Begriffe sind im IT-Bereich notwendig, um Speicherkapazitäten oder die Größe von Datenmengen anzugeben“, erklärt Frank Termer, Bereichsleiter Software beim Digitalverband Bitkom. „In den letzten Jahrzehnten hat sich beides dramatisch erhöht.“ Gerade in Bereichen wie Big Data, künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet of Things sei davon auszugehen, dass die bisherigen Vorsilben bald nicht mehr ausreichen.

Mithilfe der neuen Namen lassen sich aber nicht nur Datenmengen in der Informatik leichter fassen. Man kann sie auch in anderen Bereichen anwenden. So wiegt die Erde rund 5.972.000.000.000.000.000.000.000 Kilo – oder einfacher gesagt: knapp 6 Ronnagramm.