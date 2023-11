Steht eine Maschine in der Fertigung still, bedeutet das enorme finanzielle Verluste. Der Komponentenhersteller und Automatisierungsanbieter Festo in Scharnhausen setzt daher in der eigenen Fertigung auf KI für die vorausschauende Wartung. Jacob Decker, Projekteitung KI und Innovation, beschreibt ein Beispiel: „In der Lackieranlage öffnet und schließt ein Zylinder eine Ofentür. Der Wechsel von warm und kalt ist eine hohe Belastung für den Zylinder. Damit er nicht plötzlich streikt, überwacht eine KI seinen Zustand.“ Auf der Ofentür setzen sich außerdem mit der Zeit feine Sprühreste ab, das sogenannte Overspray. Wird diese Schicht zu dick, verkantet die Tür. Deshalb schickt die KI dem zuständigen Mitarbeiter – bevor dies passiert – eine Meldung auf sein Handy oder Tablet: „Bitte hier mal den Overspray abkratzen.“

Die Früherkennung von Anomalien und konkrete Handlungsanweisungen nutzt Festo auch an anderer Stelle, zum Beispiel beim Aufspüren von Druckluftleckagen. Diese Leckagen verschwenden unnötig Energie. „Unsere KI erkennt die Leckagen, sobald sie entstehen. Und nicht erst, wenn einmal im Jahr ein Leckagesuchtrupp durchs Werk läuft“, erklärt Decker. Eine andere KI entdeckt Fehler an Teilen schon so früh im Fertigungsprozess, dass sie gleich aussortiert werden können, anstatt erst den weiteren Prozess bis zur Endkontrolle zu durchlaufen. Dadurch werden eine Menge Material und Kosten eingespart.

<<Hilf mir, alle Bauteile richtig zu montieren>>