Was bedeuten Digitalisierung und Transformation für die Beschäftigten in der Metall- und Elektro-Industrie (M+E)? Worauf müssen sie sich einstellen? Darüber sprach aktiv mit Stefan Baron. Er ist Geschäftsführer der AgenturQ, die Betriebe und Mitarbeiter in Sachen Qualifizierung unterstützt.

Herr Baron, die Arbeitswelt ändert sich rasant. Was kommt da auf die M+E-Beschäftigten zu?

Eine ganze Menge. Technologischen Wandel gab es zwar schon immer, aber die Geschwindigkeit hat sich erhöht. Das betrifft alle Ebenen, vom Angelernten bis zum Ingenieur. Überall werden bestimmte Tätigkeiten in Zukunft weniger gebraucht, andere dafür aber mehr.

Sind denn Arbeitsplätze in Gefahr?

Laut Schätzungen werden allein in der Automobil-Industrie bis 2040 rund 40.000 Stellen wegfallen, die zumeist am Verbrenner hängen. Dafür entstehen aber neue Arbeitsplätze, zum Beispiel im IT-Bereich. Die Herausforderung ist also, die Betroffenen rechtzeitig so zu qualifizieren, dass sie in Zukunft neue Tätigkeiten übernehmen können.

Das heißt: Veränderungsbereitschaft ist das A und O?

Ja, die Beschäftigten müssen offen sein und sich entsprechend weiterbilden. Man hat auch mit 55 noch nicht alles gelernt. Aber auch die Betriebe sind gefordert.