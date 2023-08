Auch Technologiekonzern Continental setzt bei der Personalauswahl IT-Tools ein. Sie sichten Unterlagen und erkennen automatisch, ob die Stellenanforderungen erfüllt sind. „Das persönliche Kennenlernen der Azubis steht bei uns jedoch ganz oben auf der Liste“, sagt Michael Staab, Personalleiter Continental in Regensburg. „In den Gesprächen geht es um den Menschen und seine Motivation für die Ausbildung“, so Staab. Aktuell setze man in Deutschland und somit auch in Regensburg daher keine KI zur Auswahl ein.