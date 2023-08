Merklein stammt aus Franken, er hat im Automotive-Maschinenbau Mechatroniker gelernt. Aus Liebe zur Heimat wechselte er dann jedoch zu Rommelsbacher an den Standort Dinkelsbühl. Dort setzt er gerade berufsbegleitend einen Abschluss als Elektrotechniker obendrauf und übernimmt demnächst die Leitung der Abteilung Werkservice, sein Vorgänger geht dann in Rente. Merklein hat sich schnell bei dem Küchengerätehersteller eingearbeitet, hat dabei über 200 Artikel im Blick. So etwa OP 700: Das ist Ölpresse „Emilio“. IM 12? Hinter dem Kürzel verbirgt sich Eismaschine „Kurt“.

Tipps zur richtigen Bedienung per Whatsapp und Videocall

Positives Feedback sind die schönsten Momente für das Serviceteam. „Ich bin ganz sprachlos und gerührt“, schrieb eine Kundin, als sie ein neues Scharnier für die Tür ihres Backofens erhalten hatte – der Ofen ist ein Erbstück ihrer Tante.

„Wir verschicken nur Ersatzteile, die man selbst und mit haushaltsüblichem Werkzeug einbauen kann.“ Darauf weist Merklein hin. Sicherheitskritische Arbeiten, die Gehäuse und Elektronik offen legen, sind dagegen immer ein Fall für die Profis in Dinkelsbühl. Das alles verlangt Sorgfalt und Geduld. „Es kann passieren, dass man einen weiteren Fehler entdeckt, wenn man das Gerät gerade wieder zugeschraubt hat“, so Merklein. „Dann beginne ich halt von vorn.“

Viele Kunden tragen dort ihren „Patienten“ im Karton zur Tür herein. Am Empfang lassen sich oft schon viele Fragen klären, die langjährige Mitarbeiterin ist gut informiert und hilft. Andere Kunden rufen an oder melden sich per E-Mail. Für das Unternehmen kein Problem – der Service ist über viele Kommunikationskanäle erreichbar, auch moderne. Auf Whatsapp etwa erläutern die Mitarbeiterinnen die richtige Bedienung von Kochplatte (ein Klassiker) und Dörrautomat, nutzen dazu Videocall oder Sprachnachricht. Ein Smiley dran, schon ist die Sache geritzt.

Jeder Servicefall wird ausgewertet, fließt in die Optimierung der Produkte. Etwa „BGE1580-E“: Die Backofenanzeige stehe immer auf 88 Grad, egal, was man auf dem Display drücke, bemängelte ein Kunde. Es stellte sich heraus: Er hatte vergessen, die Schutzfolie abzuziehen, die „88 Grad“ anzeigt. Eine kleine Lasche signalisiert nun, sie zu entfernen.

Mitunter gibt es im Service auch Grund zum Schmunzeln. Jemand wollte wissen, ob er getragene Socken vakuumieren kann. Das nötige Gerät stellt Rommelsbacher zwar her, es ist allerdings zum Einschweißen von Lebensmitteln bestimmt. Die qualmenden Socken sind dann doch eher ein Fall für die Waschmaschine, ein Küchengroßgerät, es zählt nicht zum Sortiment.