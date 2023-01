Was Letztere betrifft, ist Deutschland schon vorausgeeilt: Bei uns gibt es seit 2021 eine CO2-Abgabe auf Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas. 2022 machte sie etwa bei Treibstoffen rund 8 bis 10 Cent je Liter aus.

Unterm Strich kamen hierzulande rund 13,2 Milliarden Euro aus dem Verkauf von CO2-Verschmutzungsrechten zusammen – ein Rekordwert. Das Geld fließt vollständig in den Klima- und Transformationsfonds. Daraus werden unter anderem die Weiterentwicklung der Elektromobilität, der Aufbau der Wasserstoff-Industrie sowie weitere saubere Technologien gefördert.

Rekordkosten für Energie treffen Verbraucher und Betriebe

Doch die Sache hat ein paar Haken – vor allem die ohnehin rekordhohen Energiepreise. Da soll noch mehr obendrauf kommen? Jörg Drittrich, Präsident des Handwerkverbands ZDH, ist alarmiert: „Uns droht, dass die Energiewende scheitert, weil die Betriebe die Energiepreise nicht mehr stemmen können.“

Um Mehrausgaben für die Verbraucher abzumildern, will die EU einen Klimasozialfonds einrichten. Und energieintensive Branchen – etwa Stahl, Aluminium, Zement – sollen künftig mit einem „Klimazoll“ vor Billiganbietern aus Ländern ohne vergleichbare Umweltziele geschützt werden. Das stellt in Europa Wettbewerbsgleichheit her. Was aber passiert im Rest der Welt, etwa wenn unsere Betriebe in die USA verkaufen wollen? Die fehlende Lösung für Exporte führt zu Planungsunsicherheit und bremst Investitionen, sagt Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Das Reformergebnis sei „nicht ausreichend“.

Das Ringen um den richtigen Weg zu mehr Klimaschutz geht also weiter. Fest steht: Dass Europa im Jahr 2050 klimaneutral sein will, reicht nicht aus. Unser Kontinent muss dieses Ziel mit einer blühenden Wirtschaft erreichen. Nur dann werden sich auch andere Länder für mehr Klimaschutz begeistern.