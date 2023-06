München. „Wie handle ich als Unternehmen nachhaltig und schütze das Klima?“ Diese Frage beschäftigt immer mehr Firmen in Bayern. Bei der Suche nach Lösungen drehen sie an vielen Stellschrauben. Eine davon ist der Warentransport, denn jedes Unternehmen ist darauf angewiesen, Rohstoffe, Zulieferteile oder fertige Produkte von A nach B zu bringen.

Momentan fällt die Wahl bei 73 Prozent aller Güter auf den Transport mit dem Lastwagen. Das gilt auch für den grenzüberschreitenden Verkehr Richtung Österreich und Italien über den Brennerpass. Trotz Corona überquerten im Jahr 2020 gut 2,4 Millionen Lastwagen die Alpen auf diesem Abschnitt, Tendenz steigend. Güterzüge nutzt dagegen nur knapp ein Drittel der Unternehmen. Warum ist das so? Dieser Frage ist die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in einer Studie nachgegangen.

Warentransport per Zug ist nachhaltig und spart deutlich CO2

Die Gründe der Betriebe: Der Transport per Zug dauert länger, die Züge sind unpünktlich, und die Kosten sind hoch, wenn man Güterzug und Lkw kombiniert. Gleichzeitig signalisierten die Betriebe Interesse an nachhaltigen Lösungen. Allerdings fehlen häufig Informationen, wie sich Güter in einer Kombination von Lkw und Schiene transportieren lassen.