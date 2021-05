Köln/München. In beinahe jedem Beruf ergänzen Computer und weitere digitale Werkzeuge die traditionelle Arbeitsweise. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Robotik, Dekarbonisierung, Transformation etwa in der Auto-Industrie: Das alles verändert unsere Arbeitswelt massiv. Doch wohin geht die Reise? Darüber sprach aktiv mit Oliver Stettes, Leiter des Kompetenzfelds Arbeitsmarkt und Arbeitswelt am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW).

Herr Stettes, wie werden wir in zehn Jahren arbeiten?

Ganz ehrlich: Das weiß ich auch nicht. In unsere Zukunft zu schauen wäre Hellseherei. Was wir aber wissen, ist, dass sich unsere Arbeitswelt wandelt, und zwar permanent. In diesem Prozess stecken wir schon länger. Und wir sehen natürlich eine bestimmte Richtung, in die es läuft.

Welche Richtung ist das denn?

Es gibt große, globale Trends, die die Unternehmen mitgehen müssen, wenn sie weiterhin am Markt bestehen wollen. Etwa die Digitalisierung, automatisierte Fertigung, Transformation in der Auto-Industrie, datengetriebene Geschäftsmodelle, aber auch der sozial-ökologische Wandel. Dafür sind neue Fertigkeiten notwendig, die die Mitarbeiter erst lernen müssen. Soll heißen: Für den Einzelnen verändern sich unter Umständen seine Aufgaben sehr stark. Wir sind in einem Prozess, der uns ständig neue Fertigkeiten abverlangt, die wir uns während unseres gesamten Arbeitslebens immer wieder neu aneignen müssen. Damit umzugehen, ist die eigentliche Herausforderung, wenn wir von neuer Arbeitswelt sprechen.

Ein zentraler Punkt ist also lebenslanges Lernen?

Das ist richtig. Wir werden erleben, dass Routinen immer häufiger durchbrochen werden. Und wir werden erleben, dass Arbeitswelten auch innerhalb eines Betriebs immer vielfältiger werden. Vielleicht ist das eine Team schon ganz digital unterwegs, macht ständig neue Aufgaben, während eine andere Abteilung noch sehr traditionell tätig ist. Beide Arbeitswelten muss die Firma unter einen Hut bringen und dafür eine entsprechende Kultur schaffen.