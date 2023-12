In kurzen Impulsvorträgen bekamen die Zuhörer ein Feuerwerk an Forschung, Entwicklung und Innovation geboten. Die Themen reichten von nachhaltigem Thermomanagement, digitaler Produktion, neuesten Methoden in der Gießereitechnik sowie künstlicher Intelligenz bis hin zu smarten Schuhsohlen für Diabetiker, neuen Händen für Roboterarme und „Clean Circles“. So heißt ein Projekt der Technischen Universität Darmstadt zu Eisen als kohlenstofffreiem Energieträger, das enormes Potenzial für die Energiewende hat.

Aber auch Unternehmen hatten die Gelegenheit, ihre Arbeit und Forschungsschwerpunkte kurz und prägnant zu präsentieren. Darunter etwa Ringspann, ein Spezialist für innovative Antriebstechnik aus Bad Homburg, und der Automobilzulieferer Light Mobility Solutions LMS in Obertshausen. Threedy in Darmstadt stellte die Technologie instant3Dhub vor, die den Einsatz von 3-D-Daten revolutioniert.

Carl Cloos Schweißtechnik aus Haiger entwickelt und produziert Roboterschweißanlagen und suchte einen Kooperationspartner für die Entwicklung eines neuen Greifsystems. Thomas von Reth, Entwicklungschef von Fritz Winter Eisengießerei in Stadtallendorf, appellierte an die Kooperation zwischen Industrie und Hochschulen: „Wir können als energieintensives Unternehmen in Deutschland nur bestehen, wenn wir Innovation vorantreiben, und da sind die Hochschulen integraler Bestandteil.“

Sie alle zeigten laufende, aber auch erfolgreich abgeschlossene Entwicklungsprojekte auf und unterbreiteten konkrete Angebote an die anwesenden Hochschulen und nutzten so die Möglichkeit, um durch Innovation und Fortschritt die Zukunftsfähigkeit der Industrie zu sichern.

Sich kreativen Köpfen als guter Arbeitgeber präsentieren

„Für uns war diese Veranstaltung ein voller Erfolg, denn gleich drei Unternehmen haben uns hier angesprochen und sind an einer Zusammenarbeit interessiert“, freute sich Dr. Ron-Hendrik Hechelmann von der Universität Kassel.

Und Ringspann-Technikchef Ernst Fritzemeier brachte es abschließend auf den Punkt: „Das hier ist eine tolle Plattform, um technologische Unterstützung zu finden, und eine gute Gelegenheit, sich kreativen Köpfen als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.“

Weiterführende Informationen und Videos zum TransferXChange unter: hessenmetall.de