Außerdem betonte Pollert die Notwendigkeit eines modernen Arbeitszeitgesetzes. „Wir erwarten von der Bundespolitik, dass sie endlich einen arbeitsrechtlichen Gesetzesrahmen schafft, der mit mehr Flexibilität, Erfolgsorientierung und Zeitsouveränität die Wirtschaft unterstützt, um so besser durch die Corona-Pandemie zu kommen und schneller wieder Fahrt für Wachstum aufzunehmen.“

Bei allen Molltönen, die bei der Präsentation der Wirtschaftsumfrage erklangen, gibt es aber auch Anlass zu Zuversicht. Wie eine weitere aktuelle Umfrage zum Stand der Digitalisierung in den Unternehmen zeigt, nimmt dieses Zukunftsthema bei den hessischen M+E-Betrieben weiter Fahrt auf. „Sie haben sich in Digitalisierungsgrad, klarer Strategie und operativer Umsetzung entscheidend verbessert“, so Mang. Knapp 60 Prozent der Befragten, 10 Prozentpunkte mehr als bei der ersten Umfrage 2019, bezeichneten den Digitalisierungsgrad ihres Betriebs bereits als hoch oder sogar sehr hoch.

