Weltpolitische Lage bleibt schwierig

Verschärft wird die Krise durch die weltpolitische Lage. 58 Prozent der Befragten beurteilen die negativen Einflüsse der internationalen Politik als erschwerende Wirtschaftsfaktoren.

Am härtesten trifft es den Luft- und Raumfahrzeugbau, dessen Unternehmen die Geschäftslage zu 80 Prozent als unbefriedigend oder schlecht bezeichnen, gefolgt von Gießereien (64 Prozent), den Herstellern von Metallerzeugnissen (61 Prozent), dem Maschinenbau (57 Prozent), den industrienahen Dienstleistern (56 Prozent) und dem Schiffbau (50 Prozent).

Hohe Umsatzrückgänge

60 Prozent der Unternehmen erwarten für dieses Jahr einen Umsatzrückgang, an der Spitze die Firmen im nordwestlichen Niedersachsen (73 Prozent), in Hamburg (66 Prozent) und Bremen (60 Prozent). In Mecklenburg-Vorpommern sind es 55 Prozent und in Schleswig-Holstein 52 Prozent.

42 Prozent der Betriebe im Nordmetall-Verbandsgebiet wollen ihre Investitionen einschränken, mehr als doppelt so viele wie vor eineinhalb Jahren. 47 Prozent der Unternehmen nutzen nach wie vor das Instrument der Kurzarbeit. „Das Vorkrisenniveau wird wohl erst in Jahren wieder in Sicht kommen“, resümiert Folkmar Ukena, Nordmetall-Vizepräsident und geschäftsführender Gesellschafter der Leda Werke in Leer. „Angesichts dieser Krise appellieren wir an die Gewerkschaft, in der kommenden Tarifrunde keine neuen Kosten zu verursachen. Stattdessen sollte sie mit uns gemeinsam anpacken, um Betriebe so weit wie möglich zu entlasten und Arbeitsplätze zu erhalten.“