Wie groß ist aktuell die Fachkräftelücke? Rund 573.000 qualifizierte Arbeitskräfte fehlen derzeit in Deutschland! So viele Stellen würden die Unternehmen gerne zusätzlich besetzen, wenn sie denn jemanden dafür finden würden.

Wie viel Geld ihnen deshalb verloren geht, hat kürzlich das Institut der deutschen Wirtschaft ausgerechnet. Allein in diesem Jahr sind es 49 Milliarden Euro, weil die Betriebe nicht so produktiv sind, wie sie es in voller Besetzung sein könnten. Bis 2027 erwarten die Ökonomen eine Verschlechterung auf 74 Milliarden Euro.

Das sind keine guten Aussichten für die Unternehmen, die trotz schwacher Konjunktur so viele Beschäftigte an Bord haben wie nie zuvor. 45,9 Millionen Menschen haben laut Statistik 2023 in Deutschland gearbeitet.

Der Arbeitsmarkt ist also schon weitgehend ausgeschöpft. Entsprechend bleiben noch drei Möglichkeiten: mehr qualifizierte Zuwanderung – das verbesserte Fachkräfteeinwanderungsgesetz hat die Hürden für ausländische Fachkräfte ja deutlich gesenkt. Mehr Frauen in Beschäftigung – da gibt es vielerorts in Sachen Kinderbetreuung noch einiges zu tun. Länger arbeiten – indem mehr ältere Beschäftigte bis zur Regelaltersgrenze im Betrieb bleiben.

Und nicht zuletzt: Wir alle müssen wohl noch etwas produktiver werden, damit Deutschland sich weiterhin gut behaupten kann.