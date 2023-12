Sekundenschnelle Unterstützung

„Wir unterscheiden zwischen aktiven und passiven Exoskeletten“, erklärt Dr. Urs Schneider, Leiter des Bereichs Medizin- und Bioproduktionstechnik am Fraunhofer IPA in Stuttgart. „Aktive werden elektrisch oder mit Druckluft angetrieben. Passive wirken rein mechanisch. Sie nehmen bei bestimmten Bewegungen Energie auf und geben sie bei der Gegenbewegung, etwa durch Gasdruckfedern, wieder an den Nutzer ab.“

Für Jobs in Industrie und Handwerk sind vor allem die passiven Exoskelette interessant – sie sind leicht und können innerhalb von 60 Sekunden allein anlegt werden. In der Auto-Industrie etwa werden Exoskelette bereits seit Jahren genutzt, aber jetzt erst nehme der Trend Fahrt auf, denkt Schneider: „Immer mehr Hersteller drängen auf den Markt.“ Seine Prognose: Ab 2025 wird der Markt für industriell genutzte Exoskelette richtig groß.

Um herauszufinden, wo Exoskelette sinnvoll unterstützen können, hat Schneiders Forschungsgruppe am Fraunhofer-Institut gemeinsam mit der Universität Stuttgart den sogenannten „Exoworkathlon“ gestartet – eine Langzeitstudie, die den Einsatz der Systeme in standardisierten praxisnahen Parcours testet. „Wir haben Arbeitsschritte untersucht, bei denen keine technischen oder organisatorischen Maßnahmen mehr möglich sind“, so Schneider. In der Studie testen junge Fachkräfte Exoskelette von unterschiedlichen Herstellern. Die Ergebnisse sollen helfen, sinnvolle Einsatzgebiete zu erkennen.