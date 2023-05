Hobart: Der gemeinsame Sport schweißt sie enger zusammen

Diesen Mann aus der Vorentwicklung kennen beim Unternehmen Hobart in Offenburg so einige Kollegen – egal ob in der Produktion, im Vertrieb oder auch ganz woanders: Matthias Kuderer (34), den Fahrrad-Freak! Er leitet die Rad-Betriebssportgruppe, im Bild oben steht er mit Helm in der hinteren Reihe. Der Mountainbiker liebt es, die sportlichen Feierabend-Touren immer mehr Kollegen schmackhaft zu machen. Und: Es gelingt ihm.

Bei Hobart, einem Spezialisten für gewerbliche Spültechnik, gibt es gleich mehrere Sportgruppen, für Läufer, Fußballer, Schwimmer und eben Radfahrer. Die Radgruppe gründete Kuderer 2015. „Anfangs waren wir 10 Leute“, erzählt er, „heute sind wir 45!“ Immer wieder schwingen die Kollegen sich um 16.30 Uhr auf ihre Räder, in der Anfänger- oder der Leistungsgruppe, mit Motor am Rad oder ohne. Nach dem Training kehren sie oft noch zusammen ein. Das nützt auch dem Miteinander im Betrieb, findet Kuderer: „Dadurch ist die Hemmschwelle viel niedriger, wenn man mal mit Kollegen aus anderen Abteilungen zu tun hat.“

Jeder gelaufene Kilometer bringt einen Euro für einen guten Zweck

Die Sportgruppen sind Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements und werden von der Geschäftsführung gefördert. Die Chefs belohnen beispielsweise jeden geradelten Kilometer mit 50 Cent und jeden gelaufenen mit einem Euro – im vergangenen Jahr kamen bei 34 Feierabend-Radtouren und 46 Läufen insgesamt 3.436 Euro zusammen. Der Betrag wurde von der Unternehmensführung noch aufgestockt auf 4.000 Euro. Das Geld spendeten die Radler und Läufer Anfang des Jahres an gemeinnützige Einrichtungen: an den Verein Leben mit Behinderung Ortenau und den Schulkindergarten Wunderkind. „Darauf sind wir Sportler stolz“, sagt Kuderer, „und dass das Unternehmen die Gruppen unterstützt, motiviert auch viele, mitzumachen.“

Die Sportler bekommen zudem jedes Jahr ein Budget, das die Radler letztes Jahr etwa für ein Hütten-Wochenende auf dem Feldberg ausgaben. Daneben gibt es Aktionen wie einen kostenlosen Fahrrad-Check-up oder ein Techniktraining. Das kommt gut an: Immer mehr Kollegen schließen sich den Sportgruppen an. Noch ziemlich neu ist übrigens die Schwimmergruppe – deren Teilnehmer ziehen schon um 6.30 Uhr ihre Bahnen, noch vor der Arbeit.

Sie sind stolz, das Firmen-Trikot bei Wettbewerben zu tragen

Fürs Unternehmen hat der Betriebssport in mehrerlei Hinsicht einen positiven Effekt. Die Mitarbeiter sind fitter. Und Hobart wird in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen, denn: Die Betriebssportler treten bei Wettbewerben an und repräsentieren dort ihr Unternehmen. Zum Beispiel bei „Rad am Ring“ am Nürburgring oder beim Firmenlauf in Offenburg. Lara Zürn (27), die Leiterin der Laufgruppe, stellt fest: Das macht viele Kollegen stolz. „Sogar einer unserer Servicetechniker im Norden wollte unbedingt für sich und seine Tochter Hobart-Trikots, um unser Unternehmen bei einem Wettkampf zu promoten.“