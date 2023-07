Ist Solidarität in der Branche besonders stark ausgeprägt?

Man spürt eine sehr hohe Identifikation der Mitarbeitenden mit Betrieben und Unternehmern. Wir sind eben stark vom Mittelstand geprägt, in dem Unternehmer sich enorm für ihre Betriebe und Beschäftigten einsetzen. Das spüren die Leute natürlich und geben es zurück. Außerdem haben wir in Deutschland ein Betriebsverfassungsgesetz und in vielen Großunternehmen Mitbestimmung und paritätisch besetzte Gremien. Unser Verhältnis zum Sozialpartner IG Metall ist von gemeinsamer Verantwortung geprägt. Schon in früheren Krisen haben wir der Welt gezeigt, wie man mit Flexibilität gegensteuern kann – etwa mit Arbeitszeitkonten.

Wann ist die Krise eigentlich vorbei?

Wenn man sich anschaut, was Ökonomen sagen, geht’s spätestens 2024 bergauf. Unsere Branche hat gute Voraussetzungen, stark zu bleiben. Schauen Sie sich nur das Geflecht an Spitzenunternehmen an, an technischen Fähigkeiten und das Ausbildungsniveau …

Darf ich fragen, wie Sie sich erholen?

Ich befinde mich in der Übergangsphase zur Rente, arbeite nicht mehr voll. Da braucht man nicht mehr den klassischen Jahresurlaub. Aber demnächst verbringe ich mit meiner Frau ein verlängertes Wochenende in Wales.